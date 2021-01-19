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لبنان
فقيه طلب إقفال مطعم في النبطية لعدم التزامه إجراءات الاقفال
Lebanon 24
19-01-2021
|
11:34
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طلب محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه من قائد سرية درك النبطية، إقفال مطعم "ف.ويز" في منطقة تول النبطية لصاحبه م.ح، بسبب عدم التزامه إجراءات الاقفال العام، وفتحه أبواب المطعم لساعات متأخرة ليلا وتجمع المواطنين فيه.
من جهة أخرى، جال الدكتور فقيه ترافقه قوة من مكتب النبطية في أمن الدولة، على عدد من البلدات في قضاء النبطية متفقدا اجراءات الاقفال والتزامها، لا سيما المحال التجارية لجهة منع الاكتظاظ فيها.
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