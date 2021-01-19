اكدت مصادر مطلعة أن علاقة حارة حريك واليرزة مستقرة ولم يطرأ عليها أي عامل من عوامل التفجير او التوتر.واشارت المصادر الى أن الاشكالات الحاصلة حاليا بين بعض الجهات والجيش اللبناني لا علاقة للحزب فيها..وقد جاء إتصال الحاج وفيق صفا بقيادة الجيش ليصب في هذا الإتجاه.