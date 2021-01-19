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لبنان
دياب يلتقي الحريري في بيت الوسط
Lebanon 24
19-01-2021
|
12:06
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ذكر موقع "مستقبل ويب" أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، سيزور الرئيس المكلَف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط.
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