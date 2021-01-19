لبنان

"الأعلى للدفاع" سوف يمدّد الإقفال التام؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2021 | 12:22
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أشارت معلومات لـ"لبنان 24" إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع الذي سوف يجتمع الخميس المقبل في قصر بعبدا سوف يمدّد الإقفال التام حكماً بسبب الأوضاع التي لا تزال كارثية في البلاد من ناحية وباء "كورونا". 
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خاص "لبنان 24"

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