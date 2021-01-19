"الأعلى للدفاع" سوف يمدّد الإقفال التام؟!

أشارت معلومات لـ"لبنان 24" إلى أنّ المجلس الأعلى للدفاع الذي سوف يجتمع الخميس المقبل في قصر بعبدا سوف يمدّد الإقفال التام حكماً بسبب الأوضاع التي لا تزال كارثية في البلاد من ناحية وباء "كورونا".