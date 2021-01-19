أطلق النار على 3 أشخاص وقتل أحدهم.. والجيش يوقفه!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه - البيان الآتي: أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش المدعو "ع. أ." في منطقة نبحا – البقاع، لإقدامه بتاريخ 11 / 12 / 2020 في منطقة حي السلم على إطلاق النار على 3 أشخاص ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخرين. وخلال عملية التوقيف أقدم المذكور على إطلاق النار باتجاه الدورية ما أدى إلى تضرر عدد من الآليات دون وقوع إصابات، كما ضبطت الدورية المذكورة أسلحة حربية ورمانتين يدويتين.بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".