لبنان

يفتح لساعات متأخرة.. إقفال مطعم في النبطية

Lebanon 24
19-01-2021 | 13:03
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طلب محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه من قائد سرية درك النبطية، إقفال مطعم "ف.و" في منطقة تول النبطية لصاحبه م.ح، بسبب عدم التزامه إجراءات الاقفال العام، وفتحه أبواب المطعم لساعات متأخرة ليلا وتجمع المواطنين فيه.
 
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