يفتح لساعات متأخرة.. إقفال مطعم في النبطية

طلب محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه من قائد سرية درك النبطية، إقفال مطعم "ف.و" في منطقة تول النبطية لصاحبه م.ح، بسبب عدم التزامه إجراءات الاقفال العام، وفتحه أبواب المطعم لساعات متأخرة ليلا وتجمع المواطنين فيه.