لبنان

بلدية الشويفات: عدم تنسيق طبيبة القضاء معنا في ما يخص فحوص PCR

Lebanon 24
19-01-2021 | 13:13
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استنكرت بلدية مدينة الشويفات، في بيان، "تعاطي حضرة طبيبة القضاء الدكتورة مهى الريس مع البلدية بهذا الشكل، حيث تعمد الى عدم التنسيق او الرجوع إلى البلدية في ما يخص اجراء فحوص pcr".

وأعلنت انه "في كل حين تتفاجأ البلدية بقدوم مندوبي وزارة الصحة دون علمها، رغم تشديد وزير الصحة على التعاون والتنسيق فيما بين طبابة القضاء والبلديات ،عوضا عن محاولة البلدية الدائمة في التواصل مع حضرة الطبيبة، حيث طالبت البلدية لمرات عدة تأمين فحوص pcr للمواطنين في المدينة الا أن الرد يأتي دائما، وزارة الصحة توقفت عن تقديم فحوص pcr. فتسأل البلدية حضرة الطبيبة ما اذا كان تأمين الفحوص أمرا استنسابيا وانحيازا لجهة معينة".

واعتبرت البلدية "أن التنسيق مع غيرها أي مع أفراد أو أحزاب هو تخط للأصول ويعد إستهدافا للبلدية ويخدم مآرب خاصة"، ودانت "استغلال هذا الوضع الصحي السيئ خدمة للمآرب عينها".

وختم البيان: "أخيرا، تضع البلدية هذا التصرف برسم وزارة الصحة كونه تخطى المعايير والأصول التي وضعتها الوزارة، علنا نلقى الإيجابية بهدف خدمة المواطنين، وعل البعض يتعالى عن الصغائر في ظل هذا الظرف القاسي".
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