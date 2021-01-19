قوى الأمن: "ما تخرج قبل ما تطلب إذن"!

اذا لم تكن من المستثنين
ما تخرج قبل ما تطلب اذن
من خلال موقع https://t.co/gkZMDg2xtS
او ارسال رسالة نصية على 1120
على ان يكون سبب الخروج للضرورة فقط#التزامك_أمانك ليتراجع عدد الاصابات بـ #فيروس_كورونا pic.twitter.com/BWdHf3ZEI6
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 19, 2021
اذا لم تكن من المستثنين
ما تخرج قبل ما تطلب اذن
من خلال موقع https://t.co/gkZMDg2xtS
او ارسال رسالة نصية على 1120
على ان يكون سبب الخروج للضرورة فقط#التزامك_أمانك ليتراجع عدد الاصابات بـ #فيروس_كورونا pic.twitter.com/BWdHf3ZEI6