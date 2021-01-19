قوى الأمن: "ما تخرج قبل ما تطلب إذن"!

طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين غير المستثنين من قرار الإقفال التام، عدم الخروج من دون طلب إذن أو إرسال رسالة نصية على الرقم 1120.

covid.pcm.gov.lb أو إرسال رسالة نصية على 1120 على أن يكون سبب الخروج للضرورة فقط". وكتب حساب قوى الأمن عبر "تويتر": "اذا لم تكن من المستثنين ما تخرج قبل ما تطلب إذن من خلال موقعأو إرسال رسالة نصية على 1120 على أن يكون سبب الخروج للضرورة فقط".