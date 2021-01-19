لبنان

عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارىء الخميس

Lebanon 24
19-01-2021 | 13:01
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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارىء ظهر الخميس في 21 الحالي، في قصر بعبدا.
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ميشال عون

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