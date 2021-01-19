لبنان

انقاذ مواطنين محاصرين داخل اربع سيارات بسبب تراكم الثلوج في بشري

Lebanon 24
19-01-2021 | 13:50
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انقذ عناصر من الدفاع المدني مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل اربع سيارات على طريق عام بشري. 
وقد تم التاكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.
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بشري

الدفاع المدني

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