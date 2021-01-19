جنبلاط يفقد "الجار الأنيس": رحيلك سيترك فراغاً كبيراً

لقد فقد لبنان طبيبا كبيرا تمتع بانسانية عالية وبثقافة كبيرة في شتى المجالات فقدنا جارا انيسا جعل من مستشفى طراد مرجعا طبيا وسط جو عائلي حميم .لقد فقدنا الدكتور سامي طراد.انني اتقدم من عائلته وعائلة المستشفى من اطباء وعاملين باحر التعازي .يا دكتور سامي ان رحيلك سيترك فراغا كبيرا pic.twitter.com/T6i0Ndt3l6
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 19, 2021
لقد فقد لبنان طبيبا كبيرا تمتع بانسانية عالية وبثقافة كبيرة في شتى المجالات فقدنا جارا انيسا جعل من مستشفى طراد مرجعا طبيا وسط جو عائلي حميم .لقد فقدنا الدكتور سامي طراد.انني اتقدم من عائلته وعائلة المستشفى من اطباء وعاملين باحر التعازي .يا دكتور سامي ان رحيلك سيترك فراغا كبيرا pic.twitter.com/T6i0Ndt3l6