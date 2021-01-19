جنبلاط يفقد "الجار الأنيس": رحيلك سيترك فراغاً كبيراً

غرّد رئيس "الحزب التقدّمي الإشتراكي"، وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "لقد فقد لبنان طبيباً كبيراً تمتّع بإنسانية عالية وبثقافة كبيرة في شتى المجالات فقدنا جاراً أنيساً جعل من مستشفى طراد مرجعاً طبياً وسط جو عائلي حميم. لقد فقدنا الدكتور سامي طراد. إنّني أتقدم من عائلته وعائلة المستشفى من أطباء وعاملين بأحر التعازي. يا دكتور سامي إنّ رحيلك سيترك فراغاً كبيراً".

لقد فقد لبنان طبيبا كبيرا تمتع بانسانية عالية وبثقافة كبيرة في شتى المجالات فقدنا جارا انيسا جعل من مستشفى طراد مرجعا طبيا وسط جو عائلي حميم .لقد فقدنا الدكتور سامي طراد.انني اتقدم من عائلته وعائلة المستشفى من اطباء وعاملين باحر التعازي .يا دكتور سامي ان رحيلك سيترك فراغا كبيرا pic.twitter.com/T6i0Ndt3l6 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 19, 2021

