المحكمة الخاصة بلبنان: تحديد موعد لجلسة تمهيدية خامسة في قضية عياش

صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، البيان الآتي:

"يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة")، دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية خامسة في 3 شباط/فبراير 2021. وتهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف قضية عياش وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادلٍ لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.

وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا. وستكون الجلسة علنية، غير أن القاضي قد يقرر في أثنائها أن يحولها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.

وستعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة، بمشاركة عن بعد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة.

وستعرض وقائع الجلسة على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة، وباللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

وقد عقدت الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش في 22 تموز/يوليو 2020، والجلسة التمهيدية الثانية في 16 أيلول/سبتمبر، والجلسة التمهيدية الثالثة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، والجلسة التمهيدية الرابعة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020. وعملا بالمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية في خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم - أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية، وهذا يتوافق مع قرار غرفة الدرجة الأولى الشروع في محاكمة بغياب المتهم. ويدعو قاضي الإجراءات التمهيدية أيضا إلى عقد جلسة تمهيدية في غضون ثمانية أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة السابقة، في خلال الإجراءات التمهيدية، إلى أن تصبح القضية جاهزة لمرحلة المحاكمة".