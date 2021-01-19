لبنان

﻿تسليم لوحتين أثريتين مسروقتين الى اليونان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2021 | 14:11
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سلّم القضاء اللبناني دولة اليونان، لوحتين أثريتين مسروقتين من أثينا منذ ١٤ عاماً، بعد ان تمّ ضبطهما من قبل السلطات اللبنانية خلال محاولة لبيعهما في مزاد علني في لبنان.

واللوحتان هما عبارة عن صورة للسيّد المسيح وأخرى للسيدة مريم العذراء وتعودان  الى القرن الثامن عشر وثمن كلّ واحدة منهما يفوق الخمسة ملايين يورو.

وتم التسليم في مكتب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بحضور وفد من السفارة اليونانية، ووفقا للمعاهدة القضائية المبرمة بين البلدين في العام ١٩٧٥.
ولم يتوصّل التحقيق الذي أجرته السلطات القضائية اللبنانية بعد، الى كشف هوية السارقين ولا كيف تم إدخال اللوحتين إلى لبنان.
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خاص "لبنان 24"

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