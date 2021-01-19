لبنان

سرقة مصابيح الإضاءة العامة في حديقة في القبة

Lebanon 24
19-01-2021 | 14:08
A-
A+
Doc-P-785683-637466623547497833.jpg
Doc-P-785683-637466623547497833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف عمال ورش صيانة الكهرباء في بلدية طرابلس عن سرقة مصابيح الإضاءة العامة في حديقة البشير في القبة وتكسير الـ"غلوبات" من قبل مجهولين.
 
مواضيع ذات صلة
توقيف 3 سوريين ولبناني في زحلة لقيامهم بعمليات سرقة
lebanon 24
21/01/2021 20:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة من داخل مؤسسة مياه لبنان الشمالي.. هكذا أوقف الرأس المدبر
lebanon 24
21/01/2021 20:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة نفذت 8 عمليات سرقة في محافظة جبل لبنان... وقوى الأمن كانت لها بالمرصاد
lebanon 24
21/01/2021 20:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف عصابة سرقة دراجات آلية تنشط ضمن بيروت وجبل لبنان
lebanon 24
21/01/2021 20:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:44 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:26 | 2021-01-21
20:22 | 2021-01-21
20:13 | 2021-01-21
20:09 | 2021-01-21
19:58 | 2021-01-21
19:47 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Lebanon on Google News
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Lebanon on Google News
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
Lebanon on Google News
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website