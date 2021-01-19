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لبنان
الحريري التقى دياب
Lebanon 24
19-01-2021
|
14:14
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استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وتناول البحث خلال اللقاء آخر المستجدات ومجمل الأوضاع العامة.
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