الحريري التقى دياب

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وتناول البحث خلال اللقاء آخر المستجدات ومجمل الأوضاع العامة.