عكر عرضت مع سفراء البرازيل والمغرب والاردن سبل الدعم لمواجهة تفشي الوباء

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في إطار إمكان المساعدة في المجال الصحي والطبي لمكافحة وباء كورونا في لبنان، سفراء: جمهورية البرازيل الإتحادية أرمانو تيليس ريبيرو، المملكة المغربية محمد كرين، المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، وجرى البحث في العلاقات الثنائية، وسبل الإستجابة والدعم والإمكانات الطبية المتاحة لدى دولهم لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وشكرت الوزيرة عكر للسفراء "دعم بلادهم المتواصل للبنان لا سيما عبر مسارعتهم إلى إرسال المساعدات الطارئة عقب إنفجار مرفأ بيروت". وأكدت أن "التعاون المشترك هو أمر أساسي للتصدي لوباء كورونا، وكي يتمكن المصابون والأكثر حاجة من تلقي المساعدة الطبية والإنسانية العاجلة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".