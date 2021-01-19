لبنان

العثور على جثة مواطن في منزله

Lebanon 24
19-01-2021 | 14:50
A-
A+
Doc-P-785697-637466641442249658.jpeg
Doc-P-785697-637466641442249658.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُثر على جثة المواطن اديب ع. داخل منزله في منطقة القبة في طرابلس حيث توجهت القوى الامنية للمكان للكشف.

في حين افادت المعلومات ان المتوفي هو مسنّ ويسكن في المنطقة منذ اكثر من ٤٠ سنة في حين ان المعلومات الاولية تفيد بوفاته وفاة طبيعية.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وفاة شخص وإصابة 2 آخريْن بحريق داخل شقة في طرابلس
lebanon 24
19/01/2021 16:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جثة داخل منزل في طرابلس.. وأسباب الوفاة مجهولة!
lebanon 24
19/01/2021 16:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة محل تبغ وتنباك في الميناء - طرابلس وذلك عن طريق الخلع والكسر وقد تمكن السارق من أخذ مبلغ من المال وبضائع وفرّ الى جهة مجهولة
lebanon 24
19/01/2021 16:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تجمّع للمياه على أوتوستراد كفرعبيدا باتجاه طرابلس والعمل جار للمعالجة
lebanon 24
19/01/2021 16:43:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2021-01-19
16:30 | 2021-01-19
16:20 | 2021-01-19
16:13 | 2021-01-19
16:09 | 2021-01-19
16:07 | 2021-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website