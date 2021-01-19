العثور على جثة مواطن في منزله

عُثر على جثة المواطن اديب ع. داخل منزله في منطقة القبة في طرابلس حيث توجهت القوى الامنية للمكان للكشف.



في حين افادت المعلومات ان المتوفي هو مسنّ ويسكن في المنطقة منذ اكثر من ٤٠ سنة في حين ان المعلومات الاولية تفيد بوفاته وفاة طبيعية.