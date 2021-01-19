لبنان

فيديو مقلق.. فيضانات تجتاج بلدات لبنانية!

Lebanon 24
19-01-2021 | 14:40
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بفعل المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد منذ أيام، وما رافقه من أمطار غزارة، اجتاحت فيضانات بعض البلدات في عكار.
 
وناشد اهالي بلدة الشيخ زناد المسؤولين مساندتهم بعد ان حاصرت السيول المتدفقة من مجرى نهر الاسطوان عددا من المنازل عند مصب النهر ما اضطر السكان الى اللجوء الى الطوابق العليا ان توفرت او النزوح منها.

كما تسببت الامطار والسيول المتدفقة بغزارة من الجبال والتلال المحيطة، بمختلف القرى والبلدات الساحلية الواقعة عند مجاري ومصبات النهر الكبير وانهر البارد وعرقة والعويك بالفيضانات وغمرت المياه الاراضي والحقول وممتلكات الاهالي.

وناشد المزارعون المتضررون المسؤولين في الوزارات المعنية والهيئة العليا للاغاثة مد يد العون لهم في ظل هذا الظروف المعيشية والصحية الصعبة التي فاقمت الفيضانات من اثارها السلبية عليهم.
 
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