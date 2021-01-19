وزني وقع مشروع مرسوم لتمديد براءات الذمة تسهيلا للامور المتعلقة بأجهزة التنفس

أعلن المكتب الاعلامي في وزارةالمالية، في بيان انه "بهدف تسهيل الأمور المتعلقة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وقع اليوم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها لغاية 31/3/2021 ضمنا".

