دياب من عين التينة: لتدوير الزوايا لتذليل الثغرات التي تعوق تشكيل الحكومة

زار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وقال بعد اللقاء: "الرئيس بري أبدى كل استعداد للمساعدة كما يقوم دائما لحل العقد القليلة المتبقية في موضوع تشكيل الحكومة، وهذا مطلب وطني من الجميع لمعالجة الأمور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون".

اضاف: "الأيادي البيض موجودة ولا بد من البناء على الايجابيات وهي كثيرة، وعلينا ان نرى كيف يمكن تدوير الزوايا لتذليل الثغرات التي تعوق تشكيل الحكومة".