لبنان

محاولة قتل وسرقة... والقدرة الإلهية تتدخل!

Lebanon 24
19-01-2021 | 15:46
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تعرض مواطن لمحاولة قتل بهدف سرقة دراجته النارية، إلا أن القدرة الإلهية أنقذته من الموت. وبدت آثار محاولة القتل واضحة على رقبته.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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