كنعان: قسم الكورونا في مستشفى ضهر الباشق مجهّز ويحمل العبء الاكبر بمعالجة المرضى

أشار النائب ابراهيم كنعان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الى أنّه تواصل مع وزير الصحة الدكتور حمد حسن، و"تم التأكيد ان قسم الكورونا في مستشفى ضهر الباشق الحكومي مجهّز ويحمل العبء الاكبر بمعالجة مرضى الكورونا، لكن الاولوية فيه لابناء المتن اما المقصود بالنقطة العالقة فمحصورة بالسجن وتقوم ادارة المستشفى حالياً باستكمال التجهيز".