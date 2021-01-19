كانوا يمارسون هوايتهم في الباروك خلال الإقفال.. وقوى الأمن بالمرصاد!

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر": "بعد قيام عدد من الاشخاص على متن سيارات رباعية الدفع بممارسة هواية الـOFF- ROAD في منطقة كفريا الباروك، توجهت دورية من فصيلة جب جنين الى المكان ونظمت محاضر ضبط في حقهم لمخالفتهم قرار الاقفال".



ونبهت المديرية "المواطنين من التوجه الى المناطق الجبلية خلال فترة الاقفال".

بعد قيام عدد من الاشخاص على متن سيارات رباعية الدفع بممارسة هواية الـ OFF- ROAD في منطقة كفريا_الباروك،توجهت دورية من فصيلة جب جنين الى المكان ونظمت محاضر ضبط بحقهم لمخالفتهم قرار الاقفال

نحذر المواطنين من التوجه الى المناطق الجبلية خلال فترة الاقفال#قوى_الامن#التزامك_أمانك pic.twitter.com/vPeaJMxObW — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 19, 2021

