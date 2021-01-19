كانوا يمارسون هوايتهم في الباروك خلال الإقفال.. وقوى الأمن بالمرصاد!

بعد قيام عدد من الاشخاص على متن سيارات رباعية الدفع بممارسة هواية الـ OFF- ROAD في منطقة كفريا_الباروك،توجهت دورية من فصيلة جب جنين الى المكان ونظمت محاضر ضبط بحقهم لمخالفتهم قرار الاقفال
نحذر المواطنين من التوجه الى المناطق الجبلية خلال فترة الاقفال#قوى_الامن#التزامك_أمانك pic.twitter.com/vPeaJMxObW
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 19, 2021
بعد قيام عدد من الاشخاص على متن سيارات رباعية الدفع بممارسة هواية الـ OFF- ROAD في منطقة كفريا_الباروك،توجهت دورية من فصيلة جب جنين الى المكان ونظمت محاضر ضبط بحقهم لمخالفتهم قرار الاقفال
نحذر المواطنين من التوجه الى المناطق الجبلية خلال فترة الاقفال#قوى_الامن#التزامك_أمانك pic.twitter.com/vPeaJMxObW