14
o
بيروت
10
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"الكتائب" دعا الى اشراك وطني دولي في استيراد اللقاح وتوزيعه
Lebanon 24
19-01-2021
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، أنه "بين طول لسان البعض وقصر نظر البعض الآخر تشهد البلاد في عز ازماتها المتراكمة سجالات هابطة تشكل اهانة لعقل الشعب اللبناني الذي يتعرض لأبشع انواع التلاعب بمصيره ويعرضه للموت والذل من مختلف الأنواع اكان في صحته او قدرته على الاستمرار او في حقه في تقرير مستقبله".
ولفت البيان الذي أشار الى أن "الاجتماع استهل بالوقوف دقيقة صمت لراحة نفس النائب الثالث لرئيس حزب الكتائب الدكتور كميل طويل وكل الرفاق والأصدقاء واللبنانيين الذين خطفتهم جائحة كورونا"، الى أن "المكتب السياسي توقف امام المماطلة غير المبررة التي أخرت استيراد اللقاحات ووضعت اللبنانيين امام واقع وبائي بالغ الخطورة. ففي حين ان دول الجوار انجزت تلقيح نسب محترمة من اهلها، يبقى اللبنانيون على قارعة الانتظار يعاينون الموت يوميا جراء فشل منظومة لم تنجح في اتخاذ قرار مصيري في وقته".
وكرر المكتب السياسي "المطالبة بتوسيع مروحة الاتصالات الجدية بالشركات المستوردة الدولية والوطنية، لتأمين الأنواع والأعداد اللازمة للقاحات في القطاع العام والخاص، وبالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية الجامعية ومنظمة الصحة العالمية، كما باشراك المرجعيات الطبية الوطنية والدولية فورا في كل خطوات الاستيراد والتوزيع بعيدا من العشوائية التي سادت كل الخطط التي صدرت عن الأجهزة الرسمية من احتواء الوباء الى المساعدات المالية والسلل الغذائية المدعومة".
وناشد الحزب "الأمم المتحدة اعتبار لبنان دولة من الدرجة الاقتصادية والاجتماعية المنخفضة نظرا لانهيار مؤشراته الاقتصادية والمالية، وتأمين أكبر عدد من اللقاحات بأقل تكلفة حسب تصنيف GAVI، لتتحقق أدنى درجات العدالة الصحية والاجتماعية".
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، رأى المكتب السياسي أن "هذا الملف بات مهزلة ما بعدها مهزلة، بين تقاذف المسؤوليات والتهم ورفع سقف المطالب دون الالتفات الى الضرر المتأتي عن اي دقيقة تأخير تأخذ لبنان الى انتحار حتمي يلوح مع انهيار كل المنظومات الاجتماعية والمالية والاقتصادية والصحية الحامية للمجتمع".
وحذر من "الامعان في هذه التصرفات غير المسؤولة التي دفعت كل الدول الصديقة الى صرف النظر عن لبنان وتركه لمصيره، في حين ان المطلوب هو ان ترفع هذه المنظومة قبضتها عن اللبنانيين وقرارهم وان تذهب الى تشكيل حكومة مستقلة عنهم وعن خلافاتهم المصلحية، لتشرع في خطة ادخال الأموال الى البلاد لإنقاذ اقتصاده بدل التلويح برفع الدعم عن السلع لتجويع اللبنانيين او الغرف من الاحتياطي الالزامي لإكمال السرقات".
تابع
الأكثر قراءة
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
11:05 | 2021-01-19
19/01/2021 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
08:30 | 2021-01-19
19/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
09:00 | 2021-01-19
19/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
06:30 | 2021-01-19
19/01/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
15:36 | 2021-01-19
19/01/2021 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:24 | 2021-01-20
المستقبل ل"الأنباء": الحريري حصل على التكليف بأصوات النواب
00:13 | 2021-01-20
بستاني لـ"الأنباء": على الحريري مواجهة التحديات وليس الاعتذار
00:07 | 2021-01-20
لا إجراءات أميركية عاجلة تساهم في إراحة الوضع اللبناني
23:18 | 2021-01-19
ماكرون: جيشنا يساهم بالحفاظ على السلام في لبنان
23:03 | 2021-01-19
قبيل مغادرة البيت الابيض...ماذا قالت إبنة ترامب عن خطيبها اللبناني؟
22:43 | 2021-01-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
18:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact