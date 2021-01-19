علق في الثلوج بالهرمل... وهذا كان مصيره!

تمكن فريق البحث والانقاذ في الصليب الاحمر اللبناني من الوصول الى شخص عالق في الثلوج على طريق مشمش بريصا - محلة عين الجامع، بعد اتصال ونداء استغاثة وجهه الى عمليات قوى الامن الداخلي وفقدان الاتصال به مع اشتداد العاصفة، وهو يعاني من نزلة بردية وهبوط بالضغط جراء الصقيع وتم نقله الى الهرمل بعد تقديم الاسعافات اللازمة له.



وخلال العودة تم مساعدة سيارة مدنية انزلقت الى جانب الطريق.

