14
o
بيروت
10
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
علق في الثلوج بالهرمل... وهذا كان مصيره!
Lebanon 24
19-01-2021
|
16:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن فريق البحث والانقاذ في الصليب الاحمر اللبناني من الوصول الى شخص عالق في الثلوج على طريق مشمش بريصا - محلة عين الجامع، بعد اتصال ونداء استغاثة وجهه الى عمليات قوى الامن الداخلي وفقدان الاتصال به مع اشتداد العاصفة، وهو يعاني من نزلة بردية وهبوط بالضغط جراء الصقيع وتم نقله الى الهرمل بعد تقديم الاسعافات اللازمة له.
وخلال العودة تم مساعدة سيارة مدنية انزلقت الى جانب الطريق.
تابع
الأكثر قراءة
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
11:05 | 2021-01-19
19/01/2021 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
08:30 | 2021-01-19
19/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
09:00 | 2021-01-19
19/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
06:30 | 2021-01-19
19/01/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
15:36 | 2021-01-19
19/01/2021 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:24 | 2021-01-20
المستقبل ل"الأنباء": الحريري حصل على التكليف بأصوات النواب
00:13 | 2021-01-20
بستاني لـ"الأنباء": على الحريري مواجهة التحديات وليس الاعتذار
00:07 | 2021-01-20
لا إجراءات أميركية عاجلة تساهم في إراحة الوضع اللبناني
23:18 | 2021-01-19
ماكرون: جيشنا يساهم بالحفاظ على السلام في لبنان
23:03 | 2021-01-19
قبيل مغادرة البيت الابيض...ماذا قالت إبنة ترامب عن خطيبها اللبناني؟
22:43 | 2021-01-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
18:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact