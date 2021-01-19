تحطيم محتويات طوارىء "المستشفى الاسلامي" في طرابس (فيديو وصور)

علم مراسل "لبنان 24" إنّ إشكالاً كبيراً حصل في طوارىء المستشفى الاسلامي الخاص في طرابلس، حيث قام اهالي المريض احمد ف. بتكسير محتويات قسم الطوارىء، كما يظهر في الصور والفيديو المرفق.

pic.twitter.com/aKCp1B0VOB — news (@news82293435) January 19, 2021

وبحسب المعلومات الخاصة فإنّ المريض قصد المستشفى من اجل القيام بـ"غسيل كلى"، ولكنّه تعرّض فجأة الى مضاعفات صحية وتعب كثيراً، فطلبت ادارة المستشفى من عائلته اجراء صورة عاجلة للكشف فيما اذا كان لديه كورونا، علماً أنّه خضع لفحص الـ"pcr" ولكن النتيجة لم تكن قد صدرت بعد. وبحسب المعلومات الخاصة فإنّ المريض قصد المستشفى من اجل القيام بـ"غسيل كلى"، ولكنّه تعرّض فجأة الى مضاعفات صحية وتعب كثيراً، فطلبت ادارة المستشفى من عائلته اجراء صورة عاجلة للكشف فيما اذا كان لديه كورونا، علماً أنّه خضع لفحص الـ"pcr" ولكن النتيجة لم تكن قد صدرت بعد.

حينها رفض اهل المريض القيام بالصورة الشعاعية المطلوبة وثمنها 200 الف ليرة لبنانية، وبحسب المعلومات قامت عائلة المريضة بتحطيم محتويات الطوارىء. امّا اللافت فكان أنّ نتيجة المريض صدرت بعد ذلك وتبين انّه مصاب بكورونا.