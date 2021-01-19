تسطير محاضر ضبط في حق مخالفي قرار الاقفال في الهرمل

سطر عناصر من شرطة بلدية الهرمل بالتعاون مع دورية لقوى الامن الداخلي، عددا من محاضر الضبط لمحال ومؤسسات خالفت قرار الاقفال العام، وللسيارات التي لم تستحصل على إذن للتجول.