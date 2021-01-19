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لبنان
تسطير محاضر ضبط في حق مخالفي قرار الاقفال في الهرمل
Lebanon 24
19-01-2021
|
16:54
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سطر عناصر من شرطة بلدية الهرمل بالتعاون مع دورية لقوى الامن الداخلي، عددا من محاضر الضبط لمحال ومؤسسات خالفت قرار الاقفال العام، وللسيارات التي لم تستحصل على إذن للتجول.
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