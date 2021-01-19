لبنان

انهيار صخور على طريق عام رشدبين باتجاه بشري

Lebanon 24
19-01-2021 | 17:04
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 ادى انهيار صخور من الجبال المحاذية على طريق عام رشدبين - الكورة باتجاه بشري الى قطع الطريق بالحجارة ، وتدخلت بلدية رشديين مستخدمة جرافة وعملت على إعادة فتح الطريق من اجل إعادة حركة المرور على اوتوتستراد الأرز.
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الكورة

بشري

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