انهيار صخور على طريق عام رشدبين باتجاه بشري

ادى انهيار صخور من الجبال المحاذية على طريق عام رشدبين - الكورة باتجاه بشري الى قطع الطريق بالحجارة ، وتدخلت بلدية رشديين مستخدمة جرافة وعملت على إعادة فتح الطريق من اجل إعادة حركة المرور على اوتوتستراد الأرز.