أبو فاضل يشكر وينوّه باسترداد أيقونتين أرثوذكسيتين سرقتا من اليونان

ثمّن أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل العمل الدؤوب لجميع الاجهزة المختصة والنيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية في لبنان، كما الانتربول الذي أدى الى استرداد أيقونتي يسوع حاكم الكل "Pantokrator" والعذراء مقدمة المسيح المولود منقذا للعالم "Hodegetria" التي كانت قد سرقتا سنة 2006 من كنيسة دير أرثوذكسي تاريخي في أوكسيا كارديتسا في اليونان كانتا معدتان للبيع في مزاد علني في أوروبا.وفي اطار الاجراء القانوني الاخير وضمن عملية التسليم والتسلم التي حصلت اليوم اتصل أبو فاضل بالمحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان شاكرا ومنوها بمناقبيته ونزاهته، كما اتصل بسفيرة اليونان في لبنان كاترين فونتولاكي مهنئا الدولة والكنيسة والشعب في اليونان على استعادة هذا الجزء الثمين من مقدسات العالم الارثوذكسي.