مطاردة أمنية على طريق ضهر البيدر تنتهي بتحرير مخطوف (صورة)

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:بتاريخ 16-1-2021، تخطّت سيّارة رباعية الدفع من نوع "جيب شيروكي" زجاجها حاجب للرّؤية، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي عند طلب عنصر التوجيه من السائق التوقّف جانباً -بعد أن كان قد أبرز بطاقة عسكرية-، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.تمكّن عناصر الحاجز المذكور من ضبطها في أحد الطرقات الفرعية في محلة المريجات، إلّا أنّ السائق ومن كانوا معه على متنها تمكّنوا من الفرار عبر الأحراج. وقد تبيّن في داخل السيّارة وجود شخص مخطوف وهو المدعو (ع. ب. مواليد 2003، سوري).التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين.