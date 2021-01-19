بعد سقوط عمودين للكهرباء جراء السيول... انقطاع الكهرباء عن هذه المنطقة

سقط عمودا كهرباء تابعين لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" عند مدخل بلدة دبعل في جرود الضنية، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم والسيول التي تشكلت، ما أدى إلى سقوطهما على جانب الطريق، وانقطاع التيار الكهربائي عن البلدة.



وناشد الأهالي المعنيين في "المؤسسة" العمل بسرعة لإصلاح الأعطال تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى البلدة.

