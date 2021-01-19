لبنان

اشكال واطلاق نار في باب الرمل طرابلس

Lebanon 24
19-01-2021 | 17:20
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وقع اشكال فردي في منطقة باب الرمل بين عائلتين تطور الى تضارب ثم اطلاق نار.

وقد قام "م.ج" باطلاق الرصاص باتجاه الطرف الثاني دون سقوط اصابات في حين فرّ على الفور وتعمل القوى الامنية على توقيفه.
 
 
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باب الرمل

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