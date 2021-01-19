آل وردة سكان سهل الشيخ طابا: لايجاد حل سريع يجنبنا اضرار الفيضانات

ناشد أبناء آل وردة سكان سهل الشيخ طابا، مؤسسات الدولة والهيئة العليا للاغاثة ومحافظ عكار واتحاد بلديات الشفت وبلديات حلبا والشيخ طابا "التدخل الفوري لمساعدتهم بعد انهيار العبارة فوق السهل، والتي سمحت للمياه والسيول بالدخول الى منازلهم".



وقال محمد خالد وردة: "نعاني منذ ثلاث سنوات من هذه المشكلة، فكل عام تخرب المياه بيوتنا وسياراتنا ومزروعاتنا، دون أن يحرك أحد لمساعدتنا في مسح الأضرار او التعويض علينا. ونحن نطالب اليوم المعنيين جميعا، بالعمل على إيجاد حل سريع، وإنشاء عبارتين فوق النهر وتحته، لتجنب الفيضانات التي تتكرر كل عام، جراء فيضان نهر العويك الذي تصب فيه مجاري المياه المتدفقة من التلال المخيطة في خراج بلدات عدبل، مشحا، حلبا، الشيخ محمد".