مستشفى فتوح كسروان الحكومي يشكر نائبا لدعمه معالجة مرضى كورونا

شكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي - البوار في بيان، باسم موظفي أقسام الكورونا والطوارئ والأشعة والمختبر، للنائب المستقيل نعمت جورج افرام "الهبة المالية التي تقدم بها إلى أفراد الطاقم التمريضي والمساعدين التمريضيين الذين يهتمون بمعالجة المصابين بوباء كورونا في مختلف أقسام المستشفى ووحداته".وعاهدت إدارة المستشفى ومختلف العاملين به المواطنين "البقاء على أتم الاستعداد لخدمتهم في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها مجتمعنا"، مقدرين "هذه المبادرة الشخصية التي تضاف إلى سلسلة مبادرات خيرة تقدم بها عدد من المسؤولين الإداريين والسياسيين والمواطنين".