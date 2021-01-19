لبنان في المركز الاخير عربياً بالقوة العسكرية.. ماذا عن مركزه عالمياً؟

حلّ لبنان في المركز الاخير عربياً والـ١١٦ من اصل ١٣٨ عالمياً في تصنيف القوة العسكرية الذي تقوم بها سنوياً "غلوبل فاير باور"وقد حلّ لبنان ايضاً بالمركز الاخير في الشرق الاوسط وفقاً للتصنيف نفسه الذي صنّف ١٥ دولة في الشرق الاوسط، في حين حلّت تركيا في المركز الاول، مصر بالمركز الثاني، وايران بالمركز الثالث.وقد استحصل لبنان على معدل ٢،٩٨٨٤ (المعدل صفر هو الاعلى) بالنسبة للقوة العسكرية في حين ان الاولى عربياً كانت من نصيب جمهورية مصر العربية بمعدل ٠،٢٢٠٨ والمملكة العربية السعودية بالمركز الثاني عربياً بمعدل ٠،٣٢٤١