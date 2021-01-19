14
o
بيروت
10
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزارة الصحة: 14 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 17 الحالي
Lebanon 24
19-01-2021
|
17:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
افادت وزارة الصحة العامة، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 2423 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة كانو : شركة MEA رقم 568 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".
تابع
الأكثر قراءة
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
نداء هام من الحريري إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
11:05 | 2021-01-19
19/01/2021 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
Lebanon 24
طوني أبو جودة يكسر الحجر المنزلي.. ويحتفل بعيد ميلاده مع شخص مميز (صور)
08:30 | 2021-01-19
19/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
Lebanon 24
كان يجب أن نصدّق "حزب الله"!
09:00 | 2021-01-19
19/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
Lebanon 24
الدولة قرّرت استيفاء الضرائب والرسوم على سعر دولار السوق الموازية
06:30 | 2021-01-19
19/01/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
Lebanon 24
بعد وضعه على آلة الأوكسجين بسبب مضاعفات كورونا.. ممثلة تنشر صورها مع فادي ابراهيم وتطمئن!
15:36 | 2021-01-19
19/01/2021 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:24 | 2021-01-20
المستقبل ل"الأنباء": الحريري حصل على التكليف بأصوات النواب
00:13 | 2021-01-20
بستاني لـ"الأنباء": على الحريري مواجهة التحديات وليس الاعتذار
00:07 | 2021-01-20
لا إجراءات أميركية عاجلة تساهم في إراحة الوضع اللبناني
23:18 | 2021-01-19
ماكرون: جيشنا يساهم بالحفاظ على السلام في لبنان
23:03 | 2021-01-19
قبيل مغادرة البيت الابيض...ماذا قالت إبنة ترامب عن خطيبها اللبناني؟
22:43 | 2021-01-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
18:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 00:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact