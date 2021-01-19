لبنان

وزارة الصحة: 14 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 17 الحالي

Lebanon 24
19-01-2021 | 17:40
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افادت وزارة الصحة العامة، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 2423 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة كانو : شركة MEA رقم 568 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".
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