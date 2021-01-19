أجهزة أوكسيجين بتصرف الأهالي في مستوصف القديس جاورجيوس كفرعقا

أعلنت لجنة مستوصف القديس جاورجيوس - كفرعقا في بيان، أنه "أصبح متوفرا في المستوصف اللوازم التنفسية الآتية:

- ماكينتا تنفس اصطناعي (5 ليتر).

-قارورة أوكسيجين واحدة (42 ليتر).

- قارورتا أوكسيجين (10 ليتر).

- 6 أجهزة قياس نسبة الأوكسيجين في الدم Oximetre".



واشارت الى انه "كل من يحتاج إلى استعمالها من أبناء البلدة والمقيمين فيها يمكنه ذلك، بناء على تقديم تقرير طبي من طبيب مختص يثبت حاجته إلى الأوكسيجين، من خلال الاتصال بالسيد جورج وليم مطر على الرقم التالي 03473613 من أجل تسليم المستلزمات المطلوبة"