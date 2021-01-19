الخليل بعد لقائه الراعي: نشارك غبطته رأيه بضرورة تأليف حكومة المهمة الانقاذية

اعلن المكتب الاعلامي لعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل في بيان، ان "النائب الخليل زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي".

وبعد اللقاء قال الخليل: "كانت الزيارة للمعايدة بعيدي الميلاد ورأس السنة، ومناسبة كريمة للاستئناس بتوجهات وآراء البطريرك، وأجرينا جولة أفق شاملة. وقد لمست من غبطته رغبته بالسعي المتواصل لخروج لبنان من الدوامة التي يعيشها، على أمل تأليف الحكومة القادرة على إنقاذ لبنان".

واضاف: "نشارك غبطته رأيه بضرورة تأليف حكومة المهمة الانقاذية لتتحمل مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان، ومن واجب جميع المسؤولين المبادرة وبذل الجهود المتواصلة للوصول الى الغاية المرجوة، رحمة بالعباد مهما كلف ذلك من تضحيات في سبيل لبنان".