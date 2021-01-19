"لتأمين قوارير الأوكسيجين".. رئيس بلدية يرفع الصوت بوجه "تجار السوق السوداء"

ناشد رئيس بلدية مشحا طلال علوش في بيان، "وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والجيش والأجهزة الأمنية التدخل ووضع حد لتجار السوق السوداء"، مطالبا بـ "تأمين قوارير الأوكسيجين وتوابعها لمرضى كورونا والكثير يتعالجون في منازلهم".