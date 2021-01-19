لبنان

لبنان القوي جدد دعوة الحريري للتواصل مع رئيس الجمهورية.. هذا ما جاء في بيانه

Lebanon 24
19-01-2021 | 19:10
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 أمل تكتل "لبنان القوي" في بيان اثر اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أن يكون "قد حان الوقت واكتملت الظروف لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها"، مجددا دعوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى "الخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية ليشكلا معا الحكومة الاصلاحية الموعودة وفقا لثوابت الميثاق وقواعد الدستور".

ودعا التكتل إلى "مواكبة المتغيرات الحاصلة في الشرق الاوسط والعالم بما يحفظ لبنان ووحدته واستقراره"، مشيرا الى أن "على اللبنانيين بلورة مواقف وطنية موحدة من الاستحقاقات الكبرى بما يضمن تجنيب الوطن أي خضات نتيجة من أي إنقسامات كالإفادة من أي تفاهمات".

وشدد على "وجوب إبداء الأولوية للقوانين الإصلاحية وقوانين مكافحة الفساد وضرورة إقرارها سريعا في مجلس النواب، خاصة القوانين المتعلقة بأموال اللبنانيين وإيداعاتهم والمتعلقة بقوانين ضبط التحويلات الى الخارج (capital control) واسترداد الأموال المحولة والمهربة الى الخارج، واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات وأملاك المتعاطين بالشأن العام ولا يجد أي مبرر لعدم انكباب كل الكتل النيابية على هذه القوانين وإنهائها بإقرارها بأقصى سرعة ممكنة، لما لها من أثر في إصلاح الأوضاع وإعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم"، مشيرا الى أنه "قرر الإنكباب على مراجعة كل القوانين التي قدمها ولم تقر وإنهاء كل القوانين التي هي قيد الإعداد من قبل نوابه من أجل محاولة الدفع بها بالتعاون مع رئيس مجلس النواب وكافة الكتل النيابية".
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