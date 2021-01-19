غادر منزله في الهرمل ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئاً؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود أيوب حسين شحادة (مواليد 2000، فلسطيني)، الذي غادر بتاريخ 9/12/2020، منزله في بلدة الهرمل، ولم يعد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 370400-08، للادلاء بما لديهم من معلومات".