إدارة مستشفى السان جورج تتحدث عن حالة الوزير حسن

صدر عن إدارة مستشفى سان جورج - الحدث بيان أفاد أنه "بعد ورود العديد من الاتصالات الى المستشفى للاطمئنان عن الحالة الصحية لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن، واعتمادا على المعطيات المقدمة من طبيبه، فإن معاليه في حالة صحية جيدة وبإذن الله سيتماثل للشفاء الكامل في الأيام القليلة القادمة".