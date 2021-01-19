لبنان

الطلب على أجهزة الأوكسجين يرتفع في لبنان... وتحذير هام للمواطنين

Lebanon 24
19-01-2021 | 20:49
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يزداد الطلب بشكل كبير على أجهزة الأوكسجين في لبنان، خصوصاً مع ازدياد إصابات فيروس "كورونا" المستجد، في حين أن الناس تتهافت على شراء هذه الأجهزة وإيداعها في منازلها خوفاً من انقطاعها في الأسواق بظلّ الأزمات التي يعيشها لبنان. 
وتنشط على خط شراء هذه المعدات شركات عديدة مسجلة لدى نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان. وفي اتصال مع "لبنان24"، قال صاحب شركة "توركواز" رامي أنطونيوس، وهي إحدى الشركات المستوردة للمعدات الطبية إنّ "شحنتين من الأجهزة الخاصة بالأوكسجين وصلت إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وقد اشترت حوالى 16 بلدية في مختلف المناطقة هذه المعدات، كما أن أكثر من 12 منظمة غير حكومية حصلت على هذه المعدات". 
ومع هذا، أوضح أنطونيوس أنّ "الطلب على هذه الأجهزة كبيرٌ جداً في لبنان"، مشيراً إلى أن "الشركة تتلقى اتصالات كثيرة من المواطنين يومياً بشأن المعدات".
وذكر أنطونيوس أن "هناك مشكلة على صعيد تصنيع هذه الأجهزة في مختلف دول العالم"، محذراً المواطنين من الوقوع ضحية تجار السوق السوداء المرتبطة بهذه المعدات، "لأنهم يبيعونها بأسعار خيالية غير معقولة". 
 
 
للإطلاع على لائحة الشركات المسجلة لدى نقابة مستودري الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان.. إضغط هنا
 
 
 
 
 
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