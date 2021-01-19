ميفوق تقدم خدمات متنوعة لأبناء البلدة المصابين بكورونا

أعلنت خلية الأزمة التابعة لمركز ميفوق القطارة مواجهة فيروس كورونا من خلال تقديم الخدمات التالية لأبناء البلدة المصابين بالفيروس، وذلك ضمن الإمكانيات المتوافرة:- فحوصات دم و PCR لمصابي الكورونا-تأمين بعض المستلزمات الطبية والأوكسجين عند الضرورة (مركز BLIM للخدمات الطبية)- تأمين بعض الادوية الخاصة بمصابي الكورونا- تأمين متابعة طبية مجانية مع عدد من الأطباء الاختصاصيين من أبناء البلدة.كما أعلنت عن توصيل الحاجيات والأدوية إلى المنازل ضمن الشروط الصحية المعتمدة.