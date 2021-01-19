لبنان

رابطة معلمي الأساسي شكرت المجذوب على قرار تنظيم التدريس في المدارس الرسمية

Lebanon 24
19-01-2021 | 21:28
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أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بيانا تقدمت فيه "بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب على مساعيه وتجاوبه بإصدار القرار 13/م/2021".

كما شكرت "جميع أفراد الإدارة سيما المدير العام للتربية الذين شاركوا وساهموا في صياغة هذا القرار الذي يحفظ المدرسة الرسمية ويعيد إنتظام العمل إليها".
وجاء في البيان: "وحيث أن القرار المذكور يلغي أسباب الدعوة إلى توقيف التدريس ويعيد إنتظام العمل في المدرسة الرسمية ، وضمان حقوق الزملاء المتعاقدين بكافة مسمياتهم بتنفيذ ساعاتهم كاملة ، فإنها تدعو جميع الزملاء بمختلف مسمياتهم للعودة إلى التدريس( للدوامين قبل الظهر وبعد الظهر) إعتبارا من صباح غد الأربعاء في 2021/1/20 وإلتزام تنفيذ القرار بكامل مندرجاته".

كما أكدت الرابطة أن "حل مشكلة الزملاء المتعاقدين لن يكون إلا بإصدار قانون لتثبيتهم في ملاك وزارة التربية حين تسمح الظروف بذلك ، وسوف تبقى الرابطة ملاذا دائما لحماية وصون حقوق المعلمين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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