رابطة معلمي الأساسي شكرت المجذوب على قرار تنظيم التدريس في المدارس الرسمية

أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بيانا تقدمت فيه "بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب على مساعيه وتجاوبه بإصدار القرار 13/م/2021".كما شكرت "جميع أفراد الإدارة سيما المدير العام للتربية الذين شاركوا وساهموا في صياغة هذا القرار الذي يحفظ المدرسة الرسمية ويعيد إنتظام العمل إليها".وجاء في البيان: "وحيث أن القرار المذكور يلغي أسباب الدعوة إلى توقيف التدريس ويعيد إنتظام العمل في المدرسة الرسمية ، وضمان حقوق الزملاء المتعاقدين بكافة مسمياتهم بتنفيذ ساعاتهم كاملة ، فإنها تدعو جميع الزملاء بمختلف مسمياتهم للعودة إلى التدريس( للدوامين قبل الظهر وبعد الظهر) إعتبارا من صباح غد الأربعاء في 2021/1/20 وإلتزام تنفيذ القرار بكامل مندرجاته".كما أكدت الرابطة أن "حل مشكلة الزملاء المتعاقدين لن يكون إلا بإصدار قانون لتثبيتهم في ملاك وزارة التربية حين تسمح الظروف بذلك ، وسوف تبقى الرابطة ملاذا دائما لحماية وصون حقوق المعلمين".