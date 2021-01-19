لبنان

منزل في بعلبك يحترق والدفاع المدني يتدخل

Lebanon 24
19-01-2021 | 21:32
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تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني من إخماد حريق شب في منزل حيدر نزها في حي الشيقان في بعلبك، التهم محتويات وأثاث البيت، واقتصرت الأضرار على الماديات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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حريق

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