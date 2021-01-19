أعطال في التيار الكهربائي في شارع الحمرا في الحدت والأهالي يناشدون المعنيين للتحرك

ناشد أهالي حي شارع الحمرا في منطقة الحدت، عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، فرق الصيانة في مؤسسة "كهرباء لبنان" اصلاح العطل الذي طرأ مساء اليوم على الخطوط التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي.