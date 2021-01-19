لبنان

أعطال في التيار الكهربائي في شارع الحمرا في الحدت والأهالي يناشدون المعنيين للتحرك

Lebanon 24
19-01-2021 | 22:20
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ناشد أهالي حي شارع الحمرا في منطقة الحدت، عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، فرق الصيانة في مؤسسة "كهرباء لبنان" اصلاح العطل الذي طرأ مساء اليوم على الخطوط التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي.
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الحدت

الكهرباء

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