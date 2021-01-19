لبنان

منعاً للتجاوزات خلال الإقفال... عناصر قوى الأمن ملزمة تعبئة نموذج خاص

Lebanon 24
19-01-2021 | 22:36
A-
A+
Doc-P-785827-637466929554520673.jpg
Doc-P-785827-637466929554520673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعميماً تم توزيعه على جميع القطعات والمناطق ليتم تعميمه على عناصر قوى الأمن الداخلي يقضي بوجوب تعبئة نموذج خاص للعناصر التي تكون بحكم الخدمة الفعلية وذلك منعاً للتجاوزات واستغلال وظيفة قوى الامن للقيام بتجاوزات اثناء الاقفال العام.

وكما جاء بنص البرقية أن بعض العناصر المستثنين من قرار الاقفال العام والذين يتنقلون لمعرض خدمتهم، وبغية ضبط اي تجاوزات والحد منها، يطلب من رؤساء القطعات وجوب تعبئة نموذج خاص لجميع العناصر لابرازه امام حواجز قوى الامن الداخلي .

كما نصت البرقية أنه على الحواجز التشدد بضبط مخالفات عناصر قوى الأمن الداخلي لتدابير الإغلاق العام ورفع أسماء المخالفين من قوى الامن الداخلي.

ويعمل بهذا التدبير حتى انتهاء فترة الاقفال العام
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:37 | 2021-01-20
00:24 | 2021-01-20
00:13 | 2021-01-20
00:07 | 2021-01-20
23:18 | 2021-01-19
23:03 | 2021-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website