منعاً للتجاوزات خلال الإقفال... عناصر قوى الأمن ملزمة تعبئة نموذج خاص

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعميماً تم توزيعه على جميع القطعات والمناطق ليتم تعميمه على عناصر قوى الأمن الداخلي يقضي بوجوب تعبئة نموذج خاص للعناصر التي تكون بحكم الخدمة الفعلية وذلك منعاً للتجاوزات واستغلال وظيفة قوى الامن للقيام بتجاوزات اثناء الاقفال العام.وكما جاء بنص البرقية أن بعض العناصر المستثنين من قرار الاقفال العام والذين يتنقلون لمعرض خدمتهم، وبغية ضبط اي تجاوزات والحد منها، يطلب من رؤساء القطعات وجوب تعبئة نموذج خاص لجميع العناصر لابرازه امام حواجز قوى الامن الداخلي .كما نصت البرقية أنه على الحواجز التشدد بضبط مخالفات عناصر قوى الأمن الداخلي لتدابير الإغلاق العام ورفع أسماء المخالفين من قوى الامن الداخلي.ويعمل بهذا التدبير حتى انتهاء فترة الاقفال العام