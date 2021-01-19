قبيل مغادرة البيت الابيض...ماذا قالت إبنة ترامب عن خطيبها اللبناني؟

قبيل تسليم والدها السلطة الأميركية، نشرت تيفاني ترامب، إبنة دونالد ترامب، صورة لها إلى جانب خطيبها عبر خاصية الـ"ستوري" في "انستغرام" وكتبت: "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أحتفل بالعديد من الأحداث البارزة، والمناسبات المثيرة، وأعيش الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر تميزاً من خطبتي المذهلة لمايكل! أشعر بالامتنان ومتشوقة للفصل القادم!