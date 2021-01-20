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لبنان
لا إجراءات أميركية عاجلة تساهم في إراحة الوضع اللبناني
Lebanon 24
20-01-2021
|
00:07
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استبعد مصدر لبناني مقيم في واشنطن إجراءات أميركية عاجلة، تساهم في إراحة الوضع اللبناني، لكن المؤكد أن لا إجراءات جديدة معادية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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Lebanon 24
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اميركا
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